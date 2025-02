Oliven und Olivenöl sind seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil einer gesunden Ernährung. Oliven sind reich an Antioxidantien, Vitaminen und gesunden Fettsäuren, die das Herz-Kreislauf-System unterstützen, Entzündungen reduzieren und das Immunsystem stärken. Besonders das extra native Olivenöl enthält Omega-9-Fettsäuren, die helfen, den Cholesterinspiegel zu regulieren und die Gehirnfunktion zu verbessern. Seine Verwendung ist äußerst vielseitig: Es eignet sich hervorragend für Salate, zum Kochen, Braten und Marinieren, wird aber auch in der Hautpflege aufgrund seiner feuchtigkeitsspendenden und entzündungshemmenden Eigenschaften geschätzt. Olivenöl zählt zu den gesündesten Fetten und sollte regelmäßig in die Ernährung integriert werden, um das allgemeine Wohlbefinden und ein langes Leben zu fördern.