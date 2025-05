Reis gilt allgemein als sehr gesund. Der Reis aus Albufera / Valencia ist dabei besonders hervorzuheben. Sein Anbau in den Feuchtgebieten von Albufera gilt als besoners und ist weltweit bekannt. Besonders in den berühmten Paellas macht sich der Reis gut in der Pfanne. Doch es gibt zahlreiche gesundheitliche Vorteile die der Reis mitbringt...