Bestimmte Lebensmittel können helfen Bluthochdruck zu bekämpfen. Worauf Sie achten müssen, verraten wir in diesem Video. Jeder dritte Mensch in Deutschland leidet unter Bluthochdruck - oft, ohne es zu merken. Doch du kannst aktiv etwas dagegen tun. Denn: Eine Studie der University of Texas zeigt, dass deine Ernährung eine entscheidende Rolle spielt. Um Bluthochdruck entgegenzuwirken, solltest du auf eine basische Ernährung setzen, die deinen Körper weniger Säure produzieren lässt. Das erreichst du mit viel Obst und Gemüse auf dem Teller. Gleichzeitig solltest du tierische Produkte wie Fleisch oder Käse reduzieren, da diese die Säureproduktion fördern. Die Studie belegt, dass eine basische Ernährung nicht nur den Blutdruck senken kann, sondern auch gut für deine Nieren und das Herz ist. Besonders Betroffene mit Bluthochdruck oder chronischen Nierenerkrankungen profitieren davon. Ein einfacher Tipp: Baue mehr pflanzliche Lebensmittel in deinen Alltag ein – für deine Gesundheit und zur Vorbeugung schwerer Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt.