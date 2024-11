Beim Abendessen kommt es nicht nur auf die Mahlzeit selbst an. Auch die Uhrzeit ist für einen gesunden Lebensstil entscheidend. Zu welcher Stunde Sie am besten essen sollten, verraten wir in diesem Video. Wann du dein Abendessen einnehmen solltest, könnte einen erstaunlich großen Unterschied machen. Wir verraten dir, warum der Zeitpunkt deiner Mahlzeit deine Gesundheit beeinflusst. Eine neue Studie der Harvard-Universität zeigt, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der Uhrzeit deines Abendessens und wichtigen Faktoren wie Verdauung, Schlafqualität und Gewichtskontrolle gibt. Die Forscher empfehlen, zwischen 17 und 19 Uhr zu essen. Warum? Dein Körper verbrennt so mehr Kalorien und dein Schlaf verbessert sich, im Gegensatz zu denen, die später essen. Dieses Zeitfenster unterstützt den zirkadianen Rhythmus, der essenziell für Stoffwechsel, Verdauung und Hormonregulation ist. Spätes Essen hingegen kann negative Effekte wie gesteigerten Appetit, hormonelle Störungen und veränderten Energieverbrauch nach sich ziehen. Studienleiterin Nina Vujović erklärt: „Eine um vier Stunden verschobene Mahlzeit beeinflusst signifikant Hunger, Kalorienverbrennung und Fettablagerung.“ Ein früheres Abendessen gibt deinem Körper mehr Zeit, Nahrung effizient zu verarbeiten und fördert deine allgemeine Gesundheit.