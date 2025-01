Alkohol ist in Deutschland die Volksdroge Nummer eins, denn sie ist einfach verfügbar, günstig und gesellschaftlich anerkannt. Laut des Bundesgesundheitsministeriums konsumieren 7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Ein problematischer Alkoholkonsum liegt bei etwa 9 Millionen Personen dieser Altersgruppe vor. Im klinischen Bereich gebe es klare Kriterien, ab wann man von einer Abhängigkeit spreche, sagt Oberärztin Dr. Julia Pach an der Klinik für Suchttherapie im Schloss Winnenden. In diesem Video erklären wir, ab wann Expert:innen von einer Alkoholabhängigkeit bzw. der Erkrankung des Alkoholismus sprechen.