Die momentan absolut gehypte Restaurant-Kette „60 Seconds to napoli“ serviert authentische neapolitanische Pizza, Pasta, Bowls und Salate. Die Filiale an der Ecke Kaiserstraße/Untere Neckarstraße ist die inzwischen 31. in Deutschland. Bislang eher in Metropolen wie Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart oder Düsseldorf. „Unser Essenskonzept mit neapolitanischer Pizza, Pasta in Pizza-Bowls und besonderen Desserts, sowie unser Ladendesign mit Wohlfühlambiente sind unser Erfolgsgeheimnis“, erklärt Mitgesellschafterin Sarah Burkhard gegenüber der Heilbronner Stimme.