Die tägliche Dosis Energie Starte kraftvoll und gut gelaunt in den Tag! Bei der gemeinsamen Bewegungseinheit am Freitag mit „Philipp bewegt“ bringen wir Körper und Geist in Schwung – mit einfachen, effektiven Übungen und jeder Menge guter Laune. Jetzt heißt es: Durchatmen, mitmachen und genießen!