Der Regionalliga-Aufsteiger SV Göppingen erreicht beim FC Astoria Walldorf ein 1:1. Damit sind die Göppinger bereits im dritten Ligaspiel ungeschlagen. Hier gibt es die Highlights des Spiels im Video.











Der 1. Göppinger SV hat beim Auswärtsspiel in Walldorf ein 1:1-Unentschieden erreicht. Damit bleibt der Regionalliga-Aufsteiger auch im dritten Ligaspiel ungeschlagen. Bereits in der 7. Spielminute gingen die Göppinger durch ein Tor von Emmanuel McDonald mit 1:0 in Führung, Roman Hauk sorgte in der 19. Minute für den verdienten Ausgleich für den FC Astoria Walldorf. Bis zum Schlusspfiff blieb es eine hart umkämpfte Partie mit einem deutlichen Chancenplus für die Gastgeber. Die Highlights des Spiels gibt es hier im Video: