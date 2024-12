Dornebusch glänzt bei knappen Sieg in Villingen - die Highlights im Video

Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest einen 1:0-Auswärtssieg beim FC 08 Villingen eingefahren. Nico Blank erzielte für die Blauen das Tor des Tages. Hier gibt es die Highlights im Video.











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers haben zum Jahresabschluss in der Regionalliga Südwest beim FC 08 Villingen mit 1:0 gewonnen. Die Blauen vergaben dabei zahlreiche gute Chancen. Das Tor des Tages erzielte Kapitän Nico Blank in der Anfangsphase per Kopf nach einer Ecke.