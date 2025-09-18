Sexpositive Partys, Swingerclubs und BDSM-Szenen – für die einen ein Tabu, für die anderen ein Stück gelebte Freiheit. In einer Welt, die oft von Vorurteilen und Klischees geprägt ist, wollen zwei Menschen mit ihrem Buch zeigen, was sich hinter den Kulissen wirklich abspielt. Im neuen Sex-Guide „Swing Baby“ machen Leona und Alex ihre Erfahrungen öffentlich, zwar anonym, aber schonungslos ehrlich. krone.tv traf die Autoren in der Meidlinger BDSM-Lounge „No Limits“ in Wien.