Sie müssen schnell los, aber die Kleidung ist nicht trocken? Kein Problem: Mit diesem Trick schaffen Sie es noch rechtzeitig. Wie dieser geht, verraten wir in diesem Video. Nasse Wäsche in Rekordzeit trocknen – das verspricht eine clevere Methode aus Japan. Mit einfachen Anpassungen kannst du den Trocknungsprozess erheblich beschleunigen. Ein japanischer Wäscheexperte empfiehlt, die Kleidung so aufzuhängen, dass die Oberfläche vergrößert wird und genügend Luft zirkulieren kann. Hemden sollten mit offenem Kragen und aufgeknöpft trocknen, Hosen zylinderförmig, um Stoffüberlappungen zu vermeiden. Für empfindliche Stücke wie Kleider oder Hemden sind Kleiderbügel ideal, da sie Falten verhindern und Bügelzeit sparen. Lange Wäschestücke gehören an die Außenseiten des Ständers, kürzere nach innen – so bleibt die Luftzirkulation optimal. In kühleren Monaten hilft warmes Wasser beim Waschen, um die Trockenzeit zu verkürzen. Zusätzlich empfiehlt es sich, den Wäscheständer in Heizungsnähe zu platzieren und regelmäßig zu drehen. Wichtig: Räume lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.