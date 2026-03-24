✨ Glow & Genuss – Folge 1 ist da! ✨ In unserer ersten Ausgabe besuchen wir Körperglanz & Shape-Line – den Wohlfühl‑Tempel mitten in Wien und Mödling. Dort trifft Gastgeber Ioannis Kyritsis auf Geschäftsführerin Simone Lugner, und schnell wird klar: Gesundheit und Genuss gehören zusammen. Ioannis präsentiert sein exklusives Sortiment von Ioannis Finest: von griechischem Olivenöl, Oliven, Pesto und Kräutern bis hin zu hochwertigen Cremen, Seifen und Körperölen aus reinen Pflanzenextrakten. Alles vereint durch eines: Natürlichkeit & Purität, die man schmeckt und spürt. Simone zeigt uns, wie Körperglanz & Shape-Line Beauty, Pflege und straffende Treatments zu einem echten Wohlfühlerlebnis verbindet – ein Ort, an dem man Körper und Seele etwas Gutes tut. Ein Satz, der hängen bleibt: „Gesundheit und Verstand sind die zwei großen Gaben des Lebens.“ Taucht mit uns ein in eine Welt voller Genuss, Glow und mediterraner Lebensfreude. Jetzt Folge 1 ansehen! 💛 #GlowUndGenuss #TV21 #IoannisFinest #Körperglanz #ShapeLine #Beauty #Gesundheit #Genussmomente #LifestyleTV #Wohlfühlen #Premiere