Am Wochenende startet in München die Wiesn 2024. Auch im Norden finden zu dieser Zeit einige Oktoberfeste statt. Für so ein Ereignis muss natürlich auch das richtige Outfit her. Im Dirndl-Fachgeschäft in Hameln weiß man, was die angesagtesten Trachten-Trends in diesem Jahr sind.