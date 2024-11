Deutsch Wagram ist einen Betrieb reicher. In der Gänserndorferstraße 4 gibt es seit dem 16. September ein Unternehmen der besonderen Art. Zum einen ein Frisörbetrieb, zum anderen ein Second hand Fashion Shop. Also nicht nur Hairstylist für die ganze Familie, sondern Shopping Feeling in Sachen Kleidung, Accessoires, Schuhe, Taschen und Schmuck.