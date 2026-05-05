In Fürth schreiten die Bauarbeiten an der Schwabacher Straße 54 voran. Der Rohbau des Erweiterungsbaus ist abgeschlossen, aktuell läuft der Innenausbau. Das denkmalgeschützte ehemalige Woolworth-Gebäude aus den 1950er-Jahren wird seit 2025 umfassend saniert und umgebaut. Geplant sind neben einer neuen Handelsfläche auch rund 100 vollausgestattete Wohnungen. Gestern ist das Richtfest gefeiert worden, die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen.