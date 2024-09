Nach der mutmaßlich koordiniert ausgelösten Explosion von Funkgeräten im Libanon hat die islamistische Hisbollah am Mittwoch den Tod von 20 Mitgliedern bekanntgegeben — rund 450 Menschen wurden verletzt. Die Miliz macht Israel für die Explosionen verantwortlich und droht mit Vergeltung. Israel nahm zu den Explosionen bisher nicht Stellung. Bereits am Dienstag waren in Hochburgen der Hisbollah-Miliz in südlichen Vororten von Beirut und im Süden und Osten des Landes zeitgleich hunderte Pager von Mitgliedern der schiitischen Organisation explodiert. Dabei wurden nach Regierungsangaben mindestens zwölf Menschen getötet und bis zu 2800 weitere verletzt.