In Stuttgart-Feuerbach ist am Dienstagabend ein älteres Ehepaar bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Laut der Stuttgarter Feuerwehr gingen um 21.11 Uhr mehrere Anrufe wegen des Brands in der Feuerbacher-Tal-Straße 137 ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe eine Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses in Flammen gestanden. Während der Rettungs- und Löscharbeiten wurde das ältere Ehepaar tot in der Brandwohnung gefunden. Trotz „sofortiger“ Reanimationsversuche konnte das Leben der beiden Menschen nicht gerettet werden. Sieben weitere Personen konnten nach Angaben der Einsatzkräfte das Haus verlassen, ohne viel Rauch einzuatmen. Die Brandursache ist laut der Polizei am Mittwochmorgen noch unklar.