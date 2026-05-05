Die Polizei in Mittelfranken hat für morgen einen groß angelegten „Sicherheitstag“ angekündigt. Nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann sollen verstärkte Kontrollen im öffentlichen Raum für mehr Sicherheit sorgen. Geplant sind zusätzliche Streifen an Bahnhöfen, in Fußgängerzonen und Parks sowie ausgeweitete Verkehrskontrollen. Auch Präventionsangebote und Informationsstände sind vorgesehen, bei denen Polizeibeamtinnen und –beamte mit Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog treten wollen. Die Aktion ist Teil einer länderübergreifenden Zusammenarbeit mehrerer Bundesländer zur Bekämpfung von Kriminalität.