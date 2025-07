Die Wrestling-Legende Hulk Hogan, geboren als Terry Gene Bollea, wurde nach einem gemeldeten Herzstillstand in seinem Haus in Clearwater, Florida, tot aufgefunden. Ersthelfer trafen nach einem Notruf am Tatort ein und wurden laut TMZ vor dem Wohnhaus gesehen. Hogan wurde auf einer Trage aus dem Haus transportiert und in einem Krankenwagen abtransportiert. Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben, und die Polizei von Clearwater hat noch keine offizielle Erklärung abgegeben. In den Wochen vor seinem Tod gab es weit verbreitete Sorgen um Hogans Gesundheit, und es gab Gerüchte, er liege im Koma und sei dem Tod nahe. Seine Frau Sky hatte diese Behauptungen zurückgewiesen und erklärt, sein Herz sei stark und er erhole sich von einer kürzlich durchgeführten Halsoperation.