Wendy Williams wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem die Behörden eine Wohlergehenskontrolle in ihrer Einrichtung für betreutes Wohnen durchgeführt hatten, bestätigte die NYPD. Nach Angaben der New York Post hatte die 60-jährige Williams angeblich einen Zettel mit der Aufschrift „Hilfe! Wendy!“ aus ihrem Fenster geworfen. Die Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus. Williams steht seit Mai 2022 unter gesetzlicher Vormundschaft, wobei die vom Gericht bestellte Vormundin Sabrina Morrissey ihre Gesundheit und Finanzen verwaltet. Sie kämpft für die Beendigung der Vormundschaft und bestreitet, dass sie „kognitiv beeinträchtigt, dauerhaft behindert und rechtlich entmündigt“ ist. In einem Interview im Januar bezeichnete Williams ihre Einrichtung als „Gefängnis“ und sagte, sie sei von älteren Bewohnern umgeben und könne sie nicht frei verlassen. Sie behauptete, die Aufzüge seien verschlossen, Besucher seien eingeschränkt, und sie wisse nicht, welche Medikamente ihr verabreicht würden. Stunden später forderte Morrissey ein neues medizinisches Gutachten an. Williams, bei der 2023 eine Demenzerkrankung diagnostiziert wurde, gab in einem Dokumentarfilm vom Februar an, dass sie seit Monaten keinen Arzt mehr gesehen hatte. Sie sagte, sie habe ein Jahr in Connecticut ohne medizinische Versorgung verbracht und sei seit ihrem Eintritt in die Einrichtung weitere sechs bis sieben Monate ohne Termin geblieben. Im Gespräch mit Banfield sagte Williams, sie habe fast ein Jahr lang in der „Gedächtnisabteilung“ der Einrichtung gelebt und beschrieb dies als „erstickend“. Sie drückte ihre Frustration über ihre mangelnde Unabhängigkeit aus und erklärte: „Ich habe nicht die Freiheit, praktisch irgendetwas zu tun.“