Es könnte erneut Warnstreiks im ÖPNV geben: Die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern haben sich gestern in Nürnberg bei ihrem dritten Treffen in der Tarifrunde auf keinen Kompromiss einigen können. Beide Seiten werfen sich gegenseitig eine Blockadehaltung vor. Verdi will sich jetzt beraten und schließt weitere Streiks nicht aus. Die Verhandlungen gehen am 23. März weiter.