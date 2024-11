Die Hansestadt Lübeck (Schleswig-Holstein) bereitet sich auf das diesjährige Weihnachtsspektakel in der Altstadt vor. Nicht nur auf dem Platz vor dem Rathaus, sondern auch an zehn weiteren Stellen in der Stadt werden schon jetzt die 130 Buden in Position gebracht. Schließlich soll der diesjährige Weihnachtsmarkt pünktlich am 25. November starten.