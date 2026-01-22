Ein nächtlicher Einsatz auf dem Flugplatz Arnsberg-Menden im Sauerland endete mit der Festnahme von drei Personen – darunter die vor allem in Österreich bekannte Klimakleberin Anja Windl – und einer bizarren Protestaktion, die selbst für erfahrene Polizisten ungewöhnlich war. Das Ziel: Das Privatflugzeug von Bundeskanzler Friedrich Merz (70) sollte angeblich pink angemalt werden.