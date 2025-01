Der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas hat sich am Sonntag verzögert. Israel wartete am Morgen noch auf die Namen der ersten drei Geiseln, die noch am selben Tag freigelassen werden sollten. Die Terrormiliz gab technische Gründe für die Verzögerung an. Die sechswöchige Waffenruhe hätte um 7.30 Uhr beginnen sollen.