Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas hat am Sonntag nach einer Verzögerung begonnen. Am Nachmittag sollen die ersten drei Geiseln freigelassen werden. Emily Damari, Doron Steinbrecher und Romi Gonen haben 471 Tage in Gefangenschaft gelebt. Vier weitere weibliche Geiseln sollen in sieben Tagen aus der Gewalt der Terrormiliz freikommen.