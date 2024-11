Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Leonberg und Höfingen werden mehrere Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war ein 88 Jahre alte Fahrer eines BMW, der gemeinsam mit einer 81-jährigen Beifahrerin in Richtung Leonberg unterwegs war, kurz vor dem Ortseingang auf die Gegenspur geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, in dem ein 75-jähriger Fahrer und eine 77 Jahre alte Beifahrerin saßen. Alle vier Personen wurden schwer verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber und Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht werden.