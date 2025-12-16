Der Rathenauplatz in Nürnberg ist jetzt wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Die Bauarbeiten dauerten insgesamt fünf Monate an. Bei der Baumaßnahme wurden Fahrbahnen, Gleisanlagen, Haltestellen sowie zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert. Außerdem wurde die Fahrradquerung über die Sulzbacher Straße optimiert und die Gleise wurden so modernisiert, dass sie Lärmemissionen reduzieren. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr in der Pirckheimerstraße, der Bayreuther Straße und am Berliner Platz fortgesetzt werden. Die Fertigstellung für das Gesamtprojekt “Ausbau Bayreuther Straße” ist dann für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.