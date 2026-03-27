Im Sommer 2024 klebten sich zwei Mitglieder der “Letzten Generation” am Flughafen in Nürnberg fest. Jetzt wurde eine der Frauen dafür verurteilt. Auf die 25-Jährige kommen eine zehnmonatige Bewährungsstrafe sowie 150 Stunden gemeinnützige Arbeit zu. Das Amtsgericht Nürnberg ist zu dem Schluss gekommen, dass die Klimaaktivistin den öffentlichen Betrieb gestört und Sachbeschädigung, sowie Hausfriedensbruch und Nötigung begangen hat. Die 29 Jahre alte Mitangeklagte ist am Donnerstag nicht zur Urteilsverkündung erschienen, das Gericht trennte das Verfahren daher ab.