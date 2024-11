Nach dem Untergang einer Touristen-Jacht im Roten Meer werden auch deutsche Passagiere vermisst. Insgesamt waren nach ägyptischen Behördenangaben Passagiere aus elf Ländern an Bord des Bootes, das am Sonntag in der Region Marsa Alam zu einem mehrtägigen Trip gestartet war. Womöglich wurden die Bootsinsassen in der Nacht von hohem Wellengang überrascht. 16 Menschen werden noch vermisst.