Ukraine zerstört weitere wichtige Brücke in russischer Region Kursk

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine zweite strategisch wichtige Brücke in der russischen Region Kursk zerstört. Militärexperten zufolge will die Ukraine mit den Attacken Russlands Möglichkeiten begrenzen, die Flüsse in dem Gebiet zu überqueren.