Der Mann, der im Zusammenhang mit dem Mord an Rapper Tupac Shakur im Jahr 1996 angeklagt ist, scheiterte mit seinem Antrag, die bei einer nächtlichen Hausdurchsuchung sichergestellten Beweismittel zu unterdrücken. Duane „Keffe D“ Davis, 62, argumentierte, der Durchsuchungsbefehl stelle ihn fälschlicherweise als gefährlichen und bewaffneten ehemaligen Drogendealer dar. Seine Anwälte gaben an, Davis habe unauffällig mit seiner Frau gelebt und bei der ersten polizeilichen Durchsuchung seines Hauses im Juli 2023 und seiner Festnahme im September 2023 „höflich kooperiert“. Die Behörden argumentierten jedoch, die nächtliche Durchsuchung sei notwendig gewesen, um die Sicherheit der Beamten und des Bewohners zu gewährleisten. Ein Richter wies Davis’ Antrag auf Beweismittelunterdrückung in einer kürzlich stattgefundenen Anhörung zurück. Davis hat sich in einem Mordfall für nicht schuldig erklärt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Waffe für Shakurs Drive-by-Shooting geliefert zu haben, bei dem auch Suge Knight, Mitbegründer von Death Row Records, verletzt wurde. Der Prozess, der bereits mehrfach verschoben wurde, soll am 10. August vor dem Bezirksgericht Clark County beginnen. Davis befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.