Bei einer mutmaßlichen Gasexplosion in einem Restaurant im Westen der Türkei sind fünf Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Dies teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Sonntag im Onlinedienst X mit. Die Explosion, die sich in der Stadt Torbali südlich von Izmir ereignete, sei offenbar durch eine defekte Gasflasche verursacht worden und war laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu kilometerweit zu hören. Nach Angaben des Senders CNN Türk wurden auch umliegende Häuser beschädigt und die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, diese zu verlassen.