US-Präsident Donald Trump hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die einen Angriff der US-Marine auf ein U-Boot zeigen soll. Es habe Drogen an Bord gehabt und sei in Richtung USA unterwegs gewesen, schrieb Trump auf seiner Plattform "Truth Social". Es seien vier "Drogenterroristen" an Bord gewesen, zwei von ihnen seien bei dem Angriff getötet worden. Zwei Überlebende würden in ihre Heimatländer Ecuador und Kolumbien überstellt, schrieb der US-Präsident weiter.