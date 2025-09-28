Donald Trump hat die Entsendung des US-Militärs in eine weitere demokratische Großstadt angeordnet. Portland im US-Bundesstaat Oregon sei laut dem US-Präsidenten „vom Krieg zerstört“ und müsse vor Angriffen der Antifa und anderer „inländischer Terroristen“ geschützt werden. Oregons Gouverneurin widersprach dieser Beschreibung Portlands und bezeichnete einen Militäreinsatz als „Machtmissbrauch“.