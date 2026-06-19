Nach dem Tod eines kleinen Mädchens am Donnerstag in einem Auto im baden-württembergischen Schorndorf suchen die Ermittler weiter nach Antworten. Im Mittelpunkt steht laut Polizei die Obduktion der Einjährigen. Sie soll klären, woran das Kind starb und wie sich die Ereignisse an diesem Tag abgespielt haben. Gegen die 44-jährige Mutter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.