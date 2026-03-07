Ein vielversprechendes Hengstfohlen, große Zuchtpläne – und eine GbR zwischen Eigentümerin und Gestüt. Doch nach einer schweren Erkrankung des Pferdes eskaliert der Streit: Es geht um Tierarztkosten, Haltungsbedingungen und sogar um einen Radlader. Wer haftet, wenn ein gemeinsames Projekt in der Pferdezucht tragisch endet? Das Oberlandesgericht Oldenburg musste klären, was bei einer GbR wirklich zählt.