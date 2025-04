Der Schauspieler Val Kilmer, bekannt durch seine Rollen in 'Top Gun', 'Batman Forever' und 'Tombstone', ist im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Wie seine Tochter Mercedes Kilmer der New York Times mitteilte, starb er in Los Angeles im Kreise seiner Familie. Bei dem Star, der 1984 mit dem Spionagefilm 'Top Secret' seinen Durchbruch feierte, wurde 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert, von dem er sich jedoch später erholte. Kilmers Dokumentarfilm 'Val Kilmer - Ein Leben zwischen 'Top Gun' und 'The Doors' aus dem Jahr 2021 schilderte seine lukrative Karriere und ging auf seine Erfahrungen mit Kehlkopfkrebs ein. „Ich habe mich schlecht verhalten. Ich habe mich tapfer verhalten. Für manche habe ich mich bizarr verhalten. Ich leugne nichts von alledem und bereue nichts, denn ich habe Teile von mir verloren und gefunden, von denen ich nie wusste, dass sie existieren“, sagte Kilmer. Der in Kalifornien geborene Schauspieler wurde berühmt, als er 1986 an der Seite von Tom Cruise in Tony Scotts Film 'Top Gun' den Tom 'Iceman' Kazansky spielte. In seinen 2020 erschienenen Memoiren 'I'm Your Huckleberry' gab Kilmer zu, dass ihn die Rolle des Kazansky zunächst „nicht interessiert“ habe. Der Schauspieler, der dafür bekannt war, sich voll und ganz in seine Rollen zu vertiefen und oft gequälte Charaktere darzustellen, hatte seinen letzten schauspielerischen Auftritt 2022 in der Fortsetzung 'Top Gun: Maverick'. Der 65-Jährige lernte seine frühere Frau Joanne Whalley 1988 am Set von Ron Howards 'Willow' kennen und ließ sich 1996 scheiden. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Mercedes (33) und Jack (29), denen er immer sehr nahe stand, obwohl er das Gefühl hatte, sie nie genug zu sehen.