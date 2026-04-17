In Göppingen ist ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und gestorben. Laut Polizei war der Mann gegen 3.15 Uhr mit seinem Auto auf der Eichertstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer erlitt bei dem Aufprall tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.