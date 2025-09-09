Vor zwei Wochen wurde eine junge Ukrainerin in einer Bahn in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina brutal von hinten von einem Passagier attackiert – die 23-Jährige erlag nach dem Messerangriff ihren Verletzungen. Der 34-jährige Täter saß zuvor bereits wegen anderer Gewalttaten mehrfach im Gefängnis. Die grauenhafte Tat hat in den USA eine Diskussion über die Strafjustiz entfacht.