Die Todesursache von Brian Wilson wurde zwei Wochen nach dem Tod des Beach Boys-Sängers im Alter von 81 Jahren bekannt gegeben. Laut einer Sterbeurkunde aus dem Bezirk Los Angeles, die TMZ vorliegt, starb Wilson an „Atemstillstand“, wobei eine Sepsis und Blasenentzündung eine Rolle spielten. Die American CPR Care Association beschreibt Atemstillstand als einen Zustand, in dem „die Atmung einer Person vollständig aussetzt“, was in vielen Fällen zu Herzstillstand führt. Wilson litt auch an obstruktiver Schlafapnoe, chronischer Nierenerkrankung, chronischem Atemversagen und einer neurodegenerativen Erkrankung. Seine Familie hatte bereits im Februar 2024 bekannt gegeben, dass bei Wilson Demenz diagnostiziert worden war. Als Wilson am 11. Juni starb, schrieb seine Familie in einer Erklärung: „Uns fehlen im Moment die Worte. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser Zeit, da unsere Familie trauert“. Die Beach Boys veröffentlichten eine Erklärung, in der sie Wilson als „die Seele unseres Sounds“ und „ein Genie“ bezeichneten und seine unvergleichliche Kreativität und seinen nachhaltigen Einfluss auf die Musik lobten.