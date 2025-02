Die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron ist im Alter von 24 Jahren durch Selbstmord gestorben, wie die Polizei bestätigte. Der „Bloodhounds“-Star wurde von einem Freund, der sich mit ihr treffen wollte, tot in ihrem Haus im Seouler Stadtteil Seongdong-gu aufgefunden. Die Behörden gaben an, dass es keine Anzeichen für ein Verbrechen gab und dass sie keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Kim, die als Kinderdarstellerin in den Filmen „The Man from Nowhere“ und „The Neighbor“ berühmt wurde, hatte nach einem Unfall wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2022 mit beruflichen Rückschlägen zu kämpfen. Der Unfall, der ein großes öffentliches Echo auslöste, führte dazu, dass sie Rollen ablehnte und sich aus dem Rampenlicht zurückzog. Obwohl sie im vergangenen Jahr ein Comeback versuchte, zwangen sie anhaltende gesundheitliche Probleme zu einem erneuten Rückzug. Die Polizei hat ihren Tod als „extreme Entscheidung“ eingestuft und betrachtet ihn als Selbstmord. Die Behörden untersuchen weiterhin die Umstände ihres Todes.