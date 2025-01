Taylor Swift hat sich zu den verheerenden Waldbränden geäußert, die Teile von Los Angeles zerstört haben. Die Brände haben mehr als 150.000 Einwohner zur Evakuierung gezwungen, 27 Menschen wurden als tot und 31 Menschen als vermisst gemeldet. In einem Statement auf ihrer Instagram-Story schrieb Swift: „Die Brände in Kalifornien haben so viele Familien erschüttert, und es ist herzzerreißend zu sehen, wie sich diese Geschichten entwickeln.“ „So viel Leid, Verlust und Zerstörung. Während so viele Menschen eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens durchmachen, gibt es auch viele erstaunliche Organisationen und Gruppen, die sich zusammenschließen, um diesen Gemeinden beim Wiederaufbau zu helfen“, so Swift. Die Sängerin verriet, dass sie an mehrere Organisationen gespendet hat und bat ihre Anhänger, dasselbe zu tun. Eine dieser Organisationen, Direct Relief, dankte dem Popstar in einem Beitrag auf X.