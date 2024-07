Taylor Swift spielt erstes Konzert in Hamburg und tausende feiern im Volkspark

Am Dienstagabend spielte Megastar Taylor Swift ihr erstes Hamburg Konzert im Volksparkstadion. Nicht alle Swifties hatten Glück und ergatterten im Vorverkauf ein Ticket. Manche hatten vor der Arena noch die Chance ein Ticket zu erwerben und waren happy. Andere gingen leer aus und machten den Volkspark und die Sylvesterallee zur Tanzfläche. Und das trotz teilweise starkem Regen. Wir haben uns nach dem Konzert umgehört, was den Swifties am Besten gefallen hat und warum einige extra für das Konzert anreisten. Auf dem Weg zur Bahn wurde weiter kräftig gefeiert. Das sagen die begeisterten Swifties... Hamburg, der 23.07.2024