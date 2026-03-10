Die Polizei von Los Angeles (LAPD) hat weitere Details zu der Verdächtigen veröffentlicht, die wegen des mutmaßlichen Schusswaffengebrauchs auf Rihannas Haus in Beverly Hills festgenommen wurde. Die Polizei nahm die 35-jährige Ivanna Lisette Ortiz wegen des Verdachts auf versuchten Mord fest, wie ein Sprecher der LAPD gegenüber dem „Rolling Stone“ bestätigte. Laut den Behörden wurde Ortiz kurz nach 2 Uhr morgens inhaftiert; die Kaution wurde auf 10.225.000 US-Dollar festgesetzt. Die „Los Angeles Times“ berichtet, Ortiz habe mit einem Gewehr vom Typ AR-15 mehrere Schüsse aus ihrem Auto abgegeben, wobei einer die Wand der Villa durchschlug. Die Behörden gaben an, das Fahrzeug sei anschließend weggefahren und später von einem Polizeihubschrauber auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums gesichtet worden. Die Polizei nahm die Verdächtige etwa 30 Minuten später fest. „Als sie die Verdächtige anhielten und in Gewahrsam nahmen, durchsuchten sie das Fahrzeug und fanden ein Sturmgewehr und sieben Patronenhülsen“, sagte ein Sprecher der LAPD gegenüber der „Los Angeles Times“. Rihanna, ihr Partner A$AP Rocky und ihre Kinder befanden sich während der Schießerei zu Hause, aber niemand wurde verletzt. Das Motiv ist weiterhin unklar. Laut dem Sheriffbüro von Los Angeles County ist Ortiz eine Logopädin aus Orlando, die bereits wegen fahrlässigen Fahrens und häuslicher Gewalt verhaftet wurde.