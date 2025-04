Die chinesischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein massives Truppenaufgebot für umfassende Übungen rund um Taiwan zusammengezogen. Das Militär näherte sich der selbstverwalteten Insel demnach "aus mehreren Richtungen". Die Regierung in Taipeh verurteilte die Militärübungen vor seiner Küste scharf. China warned that efforts towards independence for Taiwan meant "war" as its military sent planes and ships around the island for drills.