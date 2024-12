Kurz nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad sind viele zu Unrecht inhaftierte Gefangene aus dem berüchtigten Folter-Gefängnis Sednaja nahe Damaskus freigekommen und zu ihren Familien zurückgekehrt. Viele Inhaftierte haben die teils jahrzehntelange Haftzeit dagegen nicht überlebt. In einem Krankenhaus in der syrischen Hauptstadt entdecken islamistische Kämpfer dutzende Leichen mit grausamen Folterspuren. AFPTV hat sich in Syrien und dem Libanon auf Spurensuche begeben.