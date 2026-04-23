Nach Angaben eines Stadtsprechers ist am vergangenen Montag an einem Privatgrundstück in Stuttgart-Rohracker eine Trockenmauer eingestürzt, das Geröll verteilte sich auf der schmalen Fahrbahn des Speidelwegs. Ein Bauunternehmen hat bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen. Laut der Stadt könne die Sanierung jedoch bis Ende Juni andauern. So lange bleibt der Speidelweg gesperrt.