Die Geschichte des Stuttgarter Schienenverkehrs begann im 19. Jahrhundert und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem komplexen Stadtbahnsystem. Mit dem Ende der 1970er-Jahre wurde zudem die Region Stuttgart durch den Bau von S-Bahn-Linien nach und nach mit der schwäbischen Landeshauptstadt verbunden. In diesem Video erfahren Sie alles über die Entstehung von S-Bahn und Stadtbahn und welche Gründe heutzutage oftmals für Verspätungen und Zugausfälle verantwortlich sind.