Am Freitag wird es ungemütlich an der Nordseeküste: Schon morgens ist wegen Sturmtief "Joshua" mit stürmischen Wetter und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Im Binnenland soll der Wind mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde etwas schwächer wehen. Der Deutsche Wetterdienst hat vor schweren Sturmböen, teilweise sogar Orkanböen, an den Küsten gewarnt.