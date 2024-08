Am Montagmorgen ist in großen Teilen von Ludwigsburg für mehr als zwei Stunden der Strom ausgefallen. Auch Teile im benachbarten Kornwestheim und dem Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen waren betroffen. Schuld gewesen sei ein Marder, teilten die Stadtwerke Ludwigsburg mit. Das Tier war demnach in Ludwigsburg-Hoheneck in einer Trafostation des Umspannwerks der Netze BW unterwegs.